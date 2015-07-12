Милиция Харькова опровергает заявление ФК "Металлист" о задержании гендиректора клуба Згонника

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

В милиции отметили, что Згонник пользовался во время допроса услугами двух адвокатов, все следственные действия проводились в рамках действующего законодательства.

"11 июля правоохранители как свидетеля допросили генерального директора ФК «Металлист». В соответствии с нормами действующего законодательства, во время допроса он пользовался правовой помощью двух адвокатов. Действия сотрудников милиции полностью соответствуют нормам действующего законодательства", - подчеркнули в УМВД.

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В милиции отметили, что гендиректора "Металлиста" допрашивали в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следствие по этому делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, 11 июля клуб "Металлист" заявил о задержании 10 июля своего гендиректора Згонника. По данным клуба, сотрудники милиции не предоставили Згоннику право встретиться с адвокатом.