Коноплянка официально стал игроком "Севильи"

Об этом сообщает ТСН.

Днепропетровский "Днепр" дал добро на переход футболиста, у которого личный контракт с клубом действовал до 31 июля.

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Футболист еще на прошлой неделе прошел медицинское обследование, а сегодня во второй половине дня получил документ от "Днепра".

Договор рассчитан на 4 года. А клуб, который захочет выкупить украинца, должен будет заплатить 40 миллионов евро.

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Ранее УНИАН сообщал, что испанский футбольный клуб "Севилья" и экс-игрок "Днепра" Евгений Коноплянка достигли согласия о подписании контракта при отсутствии медицинских противопоказаний у футболиста.