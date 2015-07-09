Коноплянка официально стал игроком "Севильи"
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка официально подписал контракт и стал игроком испанской "Севильи".
Об этом сообщает ТСН.
Днепропетровский "Днепр" дал добро на переход футболиста, у которого личный контракт с клубом действовал до 31 июля.
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Футболист еще на прошлой неделе прошел медицинское обследование, а сегодня во второй половине дня получил документ от "Днепра".
Договор рассчитан на 4 года. А клуб, который захочет выкупить украинца, должен будет заплатить 40 миллионов евро.
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Ранее УНИАН сообщал, что испанский футбольный клуб "Севилья" и экс-игрок "Днепра" Евгений Коноплянка достигли согласия о подписании контракта при отсутствии медицинских противопоказаний у футболиста.