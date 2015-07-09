Блаттер собирается уйти в отставку после конгресса ФИФА
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер покинет свой пост, даже если на конгрессе организации его попросят остаться.
Об этом швейцарец заявил Weltwoche.
Дата внеочередного конгресса организации, на котором выберут нового президента ФИФА, определится 20 июля во время заседания исполнительного комитета федерации, передает Lenta.ru.
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2 июня, спустя четыре дня после переизбрания на пятый срок, на экстренной пресс-конференции в Цюрихе Блаттер объявил об уходе до конца года с поста президента Международной федерации футбола. Тогда же он был назначен исполняющим обязанности главы организации.
В конце июня 79-летний Блаттер пояснил, что не подавал в отставку с поста главы организации, а «доверил свое будущее на рассмотрение внеочередного конгресса ФИФА».
Отставка Блаттера связана с коррупционным скандалом, который разгорелся в ФИФА. Власти США арестовали в Цюрихе несколько крупных функционеров организации. Американская сторона уже потребовала экстрадиции семи человек.
Среди коррупционных эпизодов следствие рассматривает процесс выбора хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.