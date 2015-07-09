Блаттер собирается уйти в отставку после конгресса ФИФА

Об этом швейцарец заявил Weltwoche.

Дата внеочередного конгресса организации, на котором выберут нового президента ФИФА, определится 20 июля во время заседания исполнительного комитета федерации, передает Lenta.ru.

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2 июня, спустя четыре дня после переизбрания на пятый срок, на экстренной пресс-конференции в Цюрихе Блаттер объявил об уходе до конца года с поста президента Международной федерации футбола. Тогда же он был назначен исполняющим обязанности главы организации.

В конце июня 79-летний Блаттер пояснил, что не подавал в отставку с поста главы организации, а «доверил свое будущее на рассмотрение внеочередного конгресса ФИФА».

Отставка Блаттера связана с коррупционным скандалом, который разгорелся в ФИФА. Власти США арестовали в Цюрихе несколько крупных функционеров организации. Американская сторона уже потребовала экстрадиции семи человек.

Среди коррупционных эпизодов следствие рассматривает процесс выбора хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.