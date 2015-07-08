Украинские шпажисты завоевали серебро на Универсиаде в Корее
14:53, 08 июля 2015Спорт
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В финале мужская команда шпажистов Украины проиграла французам.
Украинские шпажисты завоевали серебро на Универсиаде в Корее / facebook.com/olympicua
Украинские фехтовальщики на шпагах завоевали серебряные награды Всемирной летней Универсиады в Корее.
В финальном поединке украинская команда уступила сборной Франции - 45:29, сообщает Champion.
Напомним, на полуфинальной стадии украинцы победили Венгрию.
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Добавим, что эта награда стала для Украины 19-й в общем зачете. В активе нашей сборной 4 золотые, 10 серебряных и 5 бронзовых наград.
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