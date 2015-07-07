Металлист пополнился тремя новыми игроками

Об этом сообщает Чемпион со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

Состояние харьковчан пополнили защитник Евгений Зубейко, хавбек Сергей Рудыка и нападающий Станислав Кулиш.

Последний стал лучшим бомбардиром Первой лиги по итогам прошлого сезона.

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"Очень надеемся, что бомбардирские качества Кулиша плавно перейдут из Первой лиги в УПЛ. Есть еще игроки, которые уже ознакомлены с условиями контракта, но из-за технических моментов их пока не подписали", - сказал он.

"Это Чурко и Полянский, которых мы хотим арендовать у Шахтера, Приемов, Длинный, Погорелый. Есть небольшие проблемы, из-за которых они еще не поставили свою подпись. Согласовал контракт Рыжук", - добавил наставник.