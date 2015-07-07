Луганская "Заря" будет проводить матчи Лиги Европы в Киеве

Во время Инспекции УЕФА предъявило меньше всего претензий именно к этому стадиону, сообщает «Футбол 1».

Напомним, луганский клуб и в прошлом выбрал для проведения матчей Лиги Европы именно эту арену.

Президент «Зари» Евгений Геллер подтвердил эту информацию.

"Домашние матчи мы, скорее всего, будем играть в Киеве. Задание и мечта – для начала попасть в группу. Еще 4 -5 лет назад, когда я взял «Зарю» в управление и начал в нее инвестировать, говорил, что цель – попасть в еврокубки. Все улыбались, но прошлый сезон показал, что это не случайность" - отметил он.

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"В чемпионате Украины на сегодняшний момент Запорожье стало для нас фартовым местом. Хотелось бы по итогам следующего сезона попасть в призы в чемпионате Украины", – сказал Геллер.