Гимнасты Верняев и Радивилов принесли Украине еще три медали на Универсиаде в Корее

Украинец Олег Верняев выиграл еще две медали на Универсиаде в Корее. В вольных упражнениях Верняев выиграл серебро, а на кольцах стал третьим. Кроме того, серебряную награду в упражнениях на кольцах завоевал еще один украинец Игорь Радивилов, передает Champion.

Напомним, что ранее Верняев завоевал золото во многоборье.

XXVIII Всемирная летняя Универсиада

Кванджу, Республика Корея

Спортивная гимнастика

Вольные упражнения

1. Наото Хаясака (Япония) 15.666

2. Олег Верняев (Украина) 14.933

3. Шого Нономура (Япония) 14.900

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Кольца

1. Артур Товмасян (Армения) 15.500

2. Игорь Радивилов (Украина) 15.266

3. Олег Верняев (Украина) 15.166