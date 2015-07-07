Гимнасты Верняев и Радивилов принесли Украине еще три медали на Универсиаде в Корее
10:54, 07 июля 2015Спорт
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Верняев завоевал серебряную и бронзовую медали, а Радивилов - серебряную.
Гимнасты Верняев и Радивилов принесли Украине еще три медали / facebook.com/olympicua
Украинец Олег Верняев выиграл еще две медали на Универсиаде в Корее. В вольных упражнениях Верняев выиграл серебро, а на кольцах стал третьим. Кроме того, серебряную награду в упражнениях на кольцах завоевал еще один украинец Игорь Радивилов, передает Champion.
Напомним, что ранее Верняев завоевал золото во многоборье.
XXVIII Всемирная летняя Универсиада
Кванджу, Республика Корея
Спортивная гимнастика
Вольные упражнения
1. Наото Хаясака (Япония) 15.666
2. Олег Верняев (Украина) 14.933
3. Шого Нономура (Япония) 14.900
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Кольца
1. Артур Товмасян (Армения) 15.500
2. Игорь Радивилов (Украина) 15.266
3. Олег Верняев (Украина) 15.166
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