Украина обыграла Россию в четвертьфинале чемпионата Европы по пляжному гандболу

22:56, 04 июля 2015
Спорт
1848

Теперь украинцы сыграют с командой Хорватии.

Українці виграли у росіян / Фото УНІАН

Украина обыграла Россию в четвертьфинале чемпионата Европы по пляжному гандболу, сообщает Сhampion.ua.

Мужская сборная Украины по пляжному гандболу поборется за медали на чемпионате Европы 2015 года.

В четвертьфинале "сине-желтые" выиграли у России (2:1) и теперь сыграют с командой Хорватии.

Читайте такжеКиев официально стал кандидатом на проведение финала Лиги Чемпионов-2018В то же время, женская сборная Украины в четвертьфинале проиграла Норвегии, поэтому теперь поборется за 5-8 места.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter