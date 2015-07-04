Украина обыграла Россию в четвертьфинале чемпионата Европы по пляжному гандболу, сообщает Сhampion.ua.

Мужская сборная Украины по пляжному гандболу поборется за медали на чемпионате Европы 2015 года.

В четвертьфинале "сине-желтые" выиграли у России (2:1) и теперь сыграют с командой Хорватии.

Читайте такжеКиев официально стал кандидатом на проведение финала Лиги Чемпионов-2018В то же время, женская сборная Украины в четвертьфинале проиграла Норвегии, поэтому теперь поборется за 5-8 места.