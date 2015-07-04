Украина обыграла Россию в четвертьфинале чемпионата Европы по пляжному гандболу
22:56, 04 июля 2015Спорт
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Теперь украинцы сыграют с командой Хорватии.
Украинцы выиграли у россиян / Фото УНИАН
Украина обыграла Россию в четвертьфинале чемпионата Европы по пляжному гандболу, сообщает Сhampion.ua.
Мужская сборная Украины по пляжному гандболу поборется за медали на чемпионате Европы 2015 года.
В четвертьфинале "сине-желтые" выиграли у России (2:1) и теперь сыграют с командой Хорватии.
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