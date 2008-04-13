Результаты 34 тура английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 34-го тура английской Премьер-лиги.

МЮ - Арсенал 2:1 (Роналду 54 пен., Харгривз 72 - Адебайор 48)

Ливерпуль - Блекберн 3:1 (Джеррард 60, Торрес 82, Воронин 90 - Санта Крус 90+3)

Напомним, что вчера сыграли Рэдинг - Фулхэм 0:2, Сандерленд - Манчестер Сити 1:2, Дерби - Астон Вилла 0:6, Болтон - Вест Хэм 1:0, Тоттенхэм - Миддлсбро 1:1, Бирмингем - Эвертон 1:1, Портсмут - Ньюкасл 0:0

Без учета матча Уиган - Челси, который состоится завтра, команды расположились так...

МЮ закрепил лидерство (80 очков), Челси (пока 74), Арсенал (71). Ливерпуль (66) пытается не потерять шанс на третье место, а Эвертон (61) снова отстал от шансов на четвертое.

Плотную группу, по-прежнему, составляют Портсмут (57), Астон Вилла (55), МСити (52) и Блекберн (51).

И дальше растянулся весь низ таблицы: Вест Хэм (44), Тоттенхэм (41), Ньюкасл (39), Сандерленд (36)и Миддлсбро (по 36), Уиган (34), Рединг (32), Бирмингем (31), Болтон (29), Фулхэм (27), Дерби (11).

Интересно, что из 12 команд, находящихся внизу таблицы, только две добились в туре побед: это бьющиеся за выживание Болтон и Фулхэм.