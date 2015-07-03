Агент Фернандо подтвердил переход футболиста из "Шахтера" в "Сампдорию"

Об этом сообщил агент футболиста в соцсети. "Фернандо - игрок Сампдории", - написал агент Жорже Мачадо в Instagram, передает football.ua. Официально пока ни "Шахтер", ни "Сампдория" переход игрока не подтвердили.

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Ранее Sky Sport Italia сообщал, что "Сампдория" заплатит за бразильца 8 млн евро, но сумма будет выплачена частями в течение двух лет.

Напомним, "Шахтер" уже покинуло трое бразильцев: Илсиньо стал свободным агентом, Дуглас Коста был продан в "Баварию", а Луис Адриано – в "Милан".