Агент Фернандо подтвердил переход футболиста из "Шахтера" в "Сампдорию"
13:26, 03 июля 2015Спорт
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Фернандо перешел из донецкого "Шахтера" в итальянскую "Сампдорию".
Фернандо переходит в "Сампдорию" / Фото Б.ЗАЯЦА, Football.ua
Об этом сообщил агент футболиста в соцсети. "Фернандо - игрок Сампдории", - написал агент Жорже Мачадо в Instagram, передает football.ua. Официально пока ни "Шахтер", ни "Сампдория" переход игрока не подтвердили.
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Ранее Sky Sport Italia сообщал, что "Сампдория" заплатит за бразильца 8 млн евро, но сумма будет выплачена частями в течение двух лет.
Напомним, "Шахтер" уже покинуло трое бразильцев: Илсиньо стал свободным агентом, Дуглас Коста был продан в "Баварию", а Луис Адриано – в "Милан".
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