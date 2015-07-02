Финал Чемпионата мира по шахматам среди женщин состоится во Львове

Об этом договорились президент Украины Петр Порошенко и президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов сегодня во время встречи, состоявшейся в рамках рабочей поездки главы государства во Львовскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

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«Стороны договорились о проведении во Львове финального матча чемпионата мира по шахматам среди женщин между действующей чемпионкой мира Марией Музычук и претенденткой на это звание - китаянкой Хоу Ифань, который запланирован на конец февраля-март 2016 года», - говорится в сообщении.

Порошенко положительно оценил инициативу по проведению этого матча во Львове. Он уверен, что Львов имеет все необходимые условия для того, чтобы провести его на должном уровне. "Львов считается шахматной столицей не только Украины. Необходимо поддержать успех молодой украинской шахматистки, которая в принципиальной борьбе одержала победу", - отметил президент.

"Я, правительство, местные власти и Федерация едины в том, чтобы сделать максимум возможного для того, чтобы этот чемпионат был хорошо организован, прошел на высоком уровне и способствовал дальнейшей популяризации шахмат в Украине и мире", - отметил также глава государства.

Илюмжинов в свою очередь поздравил Марию Музычук с победой. По его словам, Китай также претендовал на проведение этого матча. Однако, как подчеркнул президент ФИДЕ, Львов действительно является шахматной столицей и уже почти 30 лет в этом городе не проводилось ни одного международного турнира или масштабных шахматных событий. При этом он подчеркнул, что многие львовяне действительно любят этот вид спорта.

"В Китае проводились Гран-при, чемпионат мира и Всемирная интеллектуальная олимпиада. Во Львове уже давно не проводились турниры, поэтому это будет способствовать развитию и популяризации шахмат", - отметил он.

Предварительно, перед встречей Порошенко и Илюмжинова, в главный офис Международной шахматной федерации была подана заявка на проведение вышеуказанного матча во Львове. Документ подписали министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, президент Федерации шахмат Украины Виктор Капустин и городской голова Львова Андрей Садовый.