Матчи Месси помогали мексиканским наркоторговцам отмывать деньги

Как сообщает AS со ссылкой на El Mundo Deportivo, свидетель, который проходит по программе защиты свидетелей, подтвердил связь наркоторговцев с матчами, в которых участвовал четырехкратный обладатель "Золотого мяча", сообщает Новое время.

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Американские правоохранители подозревают, что картель Лос Валенсия, один из крупнейших в США, использовал товарищеские поединки аргентинца и его коллег в 2012 и 2013 году с тем, чтобы отмыть деньги, вырученные с продажи наркотиков. Использовалась схема с покупкой недействительных билетов на места в "нулевой ряд".

Властям США пока не ясно, знал ли Месси или кто-то из его ближайшего окружения о вовлеченности наркоторговцев в проведение матчей.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист окажется на скамье подсудимых за неуплату налогов.