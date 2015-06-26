Призер Евроигр Черняк: "За сестру волновалась больше, чем за себя"

Чемпионка I Европейских игр в Баку в дзюдо с нарушениями зрения Инна Черняк после награждения сразу поделилась своими впечатлениями и планами на будущее с пресс-службой НОК Украины.

«В финальной схватке встречалась с хозяйкой татами, я ее хорошо знаю. Раньше у нее все время выигрывала, поэтому на финал выходила достаточно спокойной. Если и волновалась, то немного. Схватку закончила быстро. За родную сестру, которая боролась вчера волновалась больше, чем за себя. Вернусь домой и снова работать. В начале июля вылетаю в Испанию, где будет проходить международные тренировочные сборы», - отметила чемпионка.