Украинка Черняк стала чемпионкой Европейских игр в дзюдо
17:49, 26 июня 2015Спорт
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В Баку завершилась финальная схватка Европейских игр в дзюдо в весовой категории до 57 кг. у женщин, в которой украинка Инна Черняк одержала победу над Сабиной Абдуллаевой из Азербайджана.
vk.com
Все решил иппон в исполнении нашей спортсменки, сообщает официальный сайт соревнований.
Схватка проходила в равной борьбе, а некоторое время в счете даже вела азербайджанская спортсменка которая выполнила прием на 1 балл - юко. Тем не менее, за 43 секунды до конца боя украинке удался иппон, который и решил судьбу поединка.
Ранее, в этой де весовой категории, в "малом" финале за бронзу другая украинка Наталья Николайчук выиграла иппоном схватку против Гульхан Килич из Турции.
Таким образом, украинки принесли в копилку команды сразу 2 медали в одном виде программы.
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