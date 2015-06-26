Украинка Черняк стала чемпионкой Европейских игр в дзюдо

Все решил иппон в исполнении нашей спортсменки, сообщает официальный сайт соревнований.

Схватка проходила в равной борьбе, а некоторое время в счете даже вела азербайджанская спортсменка которая выполнила прием на 1 балл - юко. Тем не менее, за 43 секунды до конца боя украинке удался иппон, который и решил судьбу поединка.

Ранее, в этой де весовой категории, в "малом" финале за бронзу другая украинка Наталья Николайчук выиграла иппоном схватку против Гульхан Килич из Турции.

Таким образом, украинки принесли в копилку команды сразу 2 медали в одном виде программы.