Женская сборная Украины по стритболу попала в полуфинал Евроигр
19:57, 25 июня 2015Спорт
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Украинки оказались сильнее команды Греции.
noc-ukr.org
В Баку завершился матч 1/4 финала турнира по стритболу (баскетбол 3х3) в рамках Европейских игр, где сборная Украины победила команду Греции.
Матч завершился со счетом 21:19, сообщает официальный сайт соревнований.
В начале игры соперницы имели преимущество и наши девушки - Кристина Мацко, Виктория Пазюк, Анна Зарицкая, Ольга Мазниченко - заставили поволноваться болельщиков. Но потом сумели собраться и не только сравнять счет, но и довести игру до победы.
Самой результативной в украинской команде стала Ольга Мазниченко, на ее счету 13 мячей.
В полуфинале наша команда встретится с представительницами Словении.
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