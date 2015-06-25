Женская сборная Украины по стритболу попала в полуфинал Евроигр

В Баку завершился матч 1/4 финала турнира по стритболу (баскетбол 3х3) в рамках Европейских игр, где сборная Украины победила команду Греции.

Матч завершился со счетом 21:19, сообщает официальный сайт соревнований.

В начале игры соперницы имели преимущество и наши девушки - Кристина Мацко, Виктория Пазюк, Анна Зарицкая, Ольга Мазниченко - заставили поволноваться болельщиков. Но потом сумели собраться и не только сравнять счет, но и довести игру до победы.

Самой результативной в украинской команде стала Ольга Мазниченко, на ее счету 13 мячей.

В полуфинале наша команда встретится с представительницами Словении.