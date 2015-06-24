Украинка Колесникова завоевала бронзу Европейских игр в плавании на спине на дистанции 200 метров

Наша спортсменка проплыла дистанцию за 2 минуты 11.91 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Колесникова с самого начала дистанции была в тройке сильнейших, а на последнем 50-метровом отрезке даже предприняла попытку догнать соперниц и вмешаться в борьбу за золото-серебро. Но, ей не хватило буквально нескольких метров дистанции. Итоговое отставание от победительницы составило 0,68 секунды.

Чемпионом Евроигр в этом виде программы стала Полина Егорова из России, второе место - у Максин Вольтерс из Германии.

Колесникова была единственной представительницей Украины в финальных заплывах сегодняшнего дня. Более того, она стала единственной украинкой, завоевавшей сегодня медаль в Баку.

Таким образом, на данный момент у сборной Украины 32 награды - 6 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых.