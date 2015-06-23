Украинец Ягодка стал чемпионом Европейских игр в фехтовании на саблях
В Баку завершился финальный бой турнира по фехтованию среди саблистов, в котором украинец Андрея Ягодка встречался с румыном Тибериу Долничану и обыграл соперника.
Матч завершился со счетом 15:10, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинец имел преимущество уже в самом начале поединка, выигрывая в 2 укола начиная со счета 4:2, до 7:5. Но затем рывок предпринял румынский саблист, который сумел выйти вперед на два укола - 7:9. Тем не менее, в концовке вновь хладнокровнее и точнее был украинец. Он сравнял счет и получил минимальное преимущество, а при счете 11:10 нанес четыре точных укола подряд - 15:10.
Любопытно, что на групповом этапе соревнований Ягодка проиграл два боя из пяти и не считался фаворитом. Но, в плей-офф сумел провести серию из пяти беспроигрышных поединков подряд.
Таким образом, на счету сборной Украины теперь 6 золотых медалей Европейских игр в Баку.