Украинец Ягодка стал чемпионом Европейских игр в фехтовании на саблях

Матч завершился со счетом 15:10, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец имел преимущество уже в самом начале поединка, выигрывая в 2 укола начиная со счета 4:2, до 7:5. Но затем рывок предпринял румынский саблист, который сумел выйти вперед на два укола - 7:9. Тем не менее, в концовке вновь хладнокровнее и точнее был украинец. Он сравнял счет и получил минимальное преимущество, а при счете 11:10 нанес четыре точных укола подряд - 15:10.

Любопытно, что на групповом этапе соревнований Ягодка проиграл два боя из пяти и не считался фаворитом. Но, в плей-офф сумел провести серию из пяти беспроигрышных поединков подряд.

Таким образом, на счету сборной Украины теперь 6 золотых медалей Европейских игр в Баку.