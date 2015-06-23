Украинец Хлопцов стал чемпионом Европейских игр в плавании баттерфляем на 50 м.
17:16, 23 июня 2015Спорт
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В Баку завершился финальный заплыв на дистанции 50 м., где победу одержал украинец Андрей Хлопцов.
usf.org.ua
Наш спортсмен преодолел дистанцию за 23,92 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.
Хлопцов лидировал с самого начала короткой дистанции и сумел удержать свое преимущество до финиша.
Вторым финишировал Павел Сендык из Польши, оставший на 0,05 секунды, третьим - Даниил Пахомов из России, проигравший украинцу 0,1 секунды.
Таким образом, Хлопцов принес сборной Украины 5-е золото Игр в Баку.
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