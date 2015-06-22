Украинские лучники не сумели завоевать награды в мужском одиночном турнире Европейских игр

Виктор Рубан и Маркиян Ивашко выбыли в 1/8 финала, а Григорий Иваницкий - в четвертьфинале, сообщает официальный сайт соревнований.

Наши спортсмены уверенно преодолели этап 1/16 финала, но уже в следующем раунде Рубан проиграл Схефу ван ден Бергу из Нидерландов (2:6), а Ивашко проиграл другому голландскому спортсмену Рику ван дер Вену - 1:7. Иваницкий на этой стадии соревнований обыграл представителя Люксембурга Джеффа Хенкелса - 6:2.

А уже в четвертьфинале Иваницкий в абсолютно равном матче уступил Мигелю Альварино Гарсиа - 5:6. Сильнейший в этом матче не определился даже по итогам перестрелки (оба спортсмена попали в "девятку), а по дополнительным показателям лучшим оказался испанец. У него было 5 попаданий в "десятку" на протяжении всего матча, в то время как и Иваницкого - четыре.

Чемпионом в этом виде программы стал Альварино Гарсиа, который был точнее ван ден Берга - 7:1 (28:28, 29:27, 28:27, 29:28). Бронза на счету Антона Прилепова из Беларуси.