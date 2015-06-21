Боксеры Астана Арланс стали чемпионами Всемирной серии бокса

16:55, 21 июня 2015
Спорт
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В финале команда из Казахстана выиграла у соперников из Кубы.

bk-tv.ru

Казахстанская команда Астана Арланс выиграла финал сезона Всемирной серии бокса, дважды обыграв команду Кубы с одинаковым счетом 3:2, сообщает официальный сайт WSB.

Оба матча финала проходили в столице Казахстана Астане.

Весовая категория 49 кг   

Темиртас Жусупов - Йоанис Оскар Аргилагос Перес - 3:0 (50:45,50:45,50:45)

Весовая категория 52 кг.

Олжас Саттыбаев - Йосбани Виетиа - 3:0 (49:46, 49:46, 49:46)

Весовая категория 56 кг  

Кайрат Ералиев - Робейси Элой Рамирес - 0:3 (47:48,47:48,47:48)

Весовая категория 60 кг.

Закир Сафиуллин - Закаро Альварес - 1:2 (46:49, 46:49, 48:47)       

Весовая категория 64 кг  

Самат Башенов - Ясниер Толедо Лопес - 3:0 (48:47,48:47,48:47)

Весовая категория 69 кг.

Асламбек Шимбергенов - Рониэль Иглесиас - 3:0 (48:47, 48:47, 50:45)      

Весовая категория 75 кг  

Мейирим Нурсултаном - Арлен Лопес Кардона - 3:0 (48:47,48:47,48:47)

Весовая категория 81 кг.

Нурдаулет Жарманов - Жулио Сезар ла Крус - 0:3 (46:49, 45:50, 45:50)

Весовая категория 91 кг  

Василий Левит - Эрисланди Савон Котилла - 1:2 (47:48,47:48,49:46)

Весовая категория +91 кг

Иван Дычко - Йоанди Ортега Тойрака - 3:0 (50:45, 50:45, 50:45)

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