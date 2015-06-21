Боксеры Астана Арланс стали чемпионами Всемирной серии бокса

В финале команда из Казахстана выиграла у соперников из Кубы.

Казахстанская команда Астана Арланс выиграла финал сезона Всемирной серии бокса, дважды обыграв команду Кубы с одинаковым счетом 3:2, сообщает официальный сайт WSB. Оба матча финала проходили в столице Казахстана Астане. Весовая категория 49 кг Темиртас Жусупов - Йоанис Оскар Аргилагос Перес - 3:0 (50:45,50:45,50:45) Весовая категория 52 кг. Олжас Саттыбаев - Йосбани Виетиа - 3:0 (49:46, 49:46, 49:46) Весовая категория 56 кг Кайрат Ералиев - Робейси Элой Рамирес - 0:3 (47:48,47:48,47:48) Весовая категория 60 кг. Закир Сафиуллин - Закаро Альварес - 1:2 (46:49, 46:49, 48:47) Весовая категория 64 кг Самат Башенов - Ясниер Толедо Лопес - 3:0 (48:47,48:47,48:47) Весовая категория 69 кг. Асламбек Шимбергенов - Рониэль Иглесиас - 3:0 (48:47, 48:47, 50:45) Весовая категория 75 кг Мейирим Нурсултаном - Арлен Лопес Кардона - 3:0 (48:47,48:47,48:47) Весовая категория 81 кг. Нурдаулет Жарманов - Жулио Сезар ла Крус - 0:3 (46:49, 45:50, 45:50) Весовая категория 91 кг Василий Левит - Эрисланди Савон Котилла - 1:2 (47:48,47:48,49:46) Весовая категория +91 кг Иван Дычко - Йоанди Ортега Тойрака - 3:0 (50:45, 50:45, 50:45)

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