Боксеры Астана Арланс стали чемпионами Всемирной серии бокса
В финале команда из Казахстана выиграла у соперников из Кубы.
Казахстанская команда Астана Арланс выиграла финал сезона Всемирной серии бокса, дважды обыграв команду Кубы с одинаковым счетом 3:2, сообщает официальный сайт WSB.
Оба матча финала проходили в столице Казахстана Астане.
Весовая категория 49 кг
Темиртас Жусупов - Йоанис Оскар Аргилагос Перес - 3:0 (50:45,50:45,50:45)
Весовая категория 52 кг.
Олжас Саттыбаев - Йосбани Виетиа - 3:0 (49:46, 49:46, 49:46)
Весовая категория 56 кг
Кайрат Ералиев - Робейси Элой Рамирес - 0:3 (47:48,47:48,47:48)
Весовая категория 60 кг.
Закир Сафиуллин - Закаро Альварес - 1:2 (46:49, 46:49, 48:47)
Весовая категория 64 кг
Самат Башенов - Ясниер Толедо Лопес - 3:0 (48:47,48:47,48:47)
Весовая категория 69 кг.
Асламбек Шимбергенов - Рониэль Иглесиас - 3:0 (48:47, 48:47, 50:45)
Весовая категория 75 кг
Мейирим Нурсултаном - Арлен Лопес Кардона - 3:0 (48:47,48:47,48:47)
Весовая категория 81 кг.
Нурдаулет Жарманов - Жулио Сезар ла Крус - 0:3 (46:49, 45:50, 45:50)
Весовая категория 91 кг
Василий Левит - Эрисланди Савон Котилла - 1:2 (47:48,47:48,49:46)
Весовая категория +91 кг
Иван Дычко - Йоанди Ортега Тойрака - 3:0 (50:45, 50:45, 50:45)