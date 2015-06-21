Украинские спортсменки остались без наград в прыжках на батуте на Европейских играх

В Баку завершились соревнования в прыжках на батуте, где спортсменки сборной Украины не смогли попасть в число призеров в обоих видах программы - одиночных и синхронных прыжках, сообщает официальный сайт соревнований.

В одиночном разряде Наталья Москвина заняла 4-е место, получив за свое выступление 53,200 балла. Чемпионкой в этом виде программы стала Яна Павлова из России - 54,335. Второе место на счету Кэтрин Дрисколл из Великобритании, набравшей 53,910, третье - у Анны Горчонак из Беларуси (53.565).

В турнире дуэтов Москвина и Марина Кийко заняли 6-е место - 18,300 балла. Здесь победителями стали Павлова и Анна Корнецкая, набравшие 46.400 балла. Призерами стали дуэты из Франции и Португалии.

В мужских прыжках спортсмены сборной Украины участия не принимали.