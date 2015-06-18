Чемпион Евроигр в стрельбе из лука Ивашко: "Свою победу посвящаем Украине и бойцам, которые ее защищают"

Маркиян Ивашко подвел итоги соревнований в общении с пресс-службой НОК Украины:

«Все поединки были достаточно сложными, но самыми тяжелыми можно назвать – выход в финал и сам финал, ведь здесь решалась судьба медали. Много отдано сил и физических, и моральных. Преодолеть волнение нам помогла взаимная поддержка. Всегда находили нужные слова, чтобы подбодрить товарища», - отметил Маркиян.

«На мой взгляд нам удалось победить за счет 3-х составляющих. Во-первых, качественная и упорная подготовка к этим стартам. Во-вторых, у нас сложилась прекрасная дружная команда, как говорится: «один за всех и все за одного». И еще важным фактором является то, что мы с ребятами заранее договорились приложить максимум сил к победе и посвятить ее Украине и бойцам, которые защищают нашу страну. Слава им! Спасибо всем тем, кто нас поддерживал в течение соревнований – и нашим тренерам, родным и болельщикам», - добавил чемпион Европейских игр.