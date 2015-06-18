Украинец Гривко занял 4-е место в велогонке с раздельным стартом Европейских игр

Гривко преодолел дистанцию за 1 час 01 минуту 22.63 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен медленно стартовал, показав на отметке 12,9 км. 11-й результат, отлично проехал второй отрезок, будучи на отметке 25,2 км. лидером, затем провалил третий отрезок (38,7 км. - 15-й результат), но быстрее всех оппонентов проехал заключительные километры дистанции. Тем не менее, столь неровное выступление не позволило ему попасть в призеры - 4-й результат.

Чемпионом Европейских игр в этой дисциплине стал Василий Кириенко из Беларуси, ставший единственным спортсменом, преодолевшим дистанцию менее чем за час - 59 минут 36.03 секунды. Серебро - у голландца Штефа Клемента, бронза - у испанца Луиса Леона Санчеса Жила.

Еще один украинец Андрей Василюк показал 18-й результат.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в женской гонке с раздельным стартом 2-е место заняла украинка Анна Соловей.