Украинские гимнастки заняли 6-е место в командном турнире Европейских игр

В Баку завершился командный турнир по художественной гимнастике, в котором сборная Украины заняла 6-е место.

Наша команда за два упражнения набрала 34.150 балла, сообщает официальный сайт соревнований. Украинская команда на этих Играх выступает в составе Анастасия Возняк, Евгения Гомон, Александра Гридасова, Валерия Гудим, Елена Дмитраш и Виктория Мазур. Победительницами турнира стали гимнастки сборной России - 35.300 балла. На втором месте команда Израиля - 35,050, на третьем - Беларуси - 34,850. Всего в командном турнире участвовали представители 13 национальных сборных.

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