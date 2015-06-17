Украинские гимнастки заняли 6-е место в командном турнире Европейских игр
13:16, 17 июня 2015Спорт
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В Баку завершился командный турнир по художественной гимнастике, в котором сборная Украины заняла 6-е место.
noc-ukr.org
Наша команда за два упражнения набрала 34.150 балла, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинская команда на этих Играх выступает в составе Анастасия Возняк, Евгения Гомон, Александра Гридасова, Валерия Гудим, Елена Дмитраш и Виктория Мазур.
Победительницами турнира стали гимнастки сборной России - 35.300 балла. На втором месте команда Израиля - 35,050, на третьем - Беларуси - 34,850.
Всего в командном турнире участвовали представители 13 национальных сборных.
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