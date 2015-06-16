Украинские волейболистки проиграли три матча на Европейских играх
18:18, 16 июня 2015Спорт
344
В Баку стартовал турнир по пляжному волейболу, где украинские пары проиграли три матча в рамках группового раунда соревнований.
baku2015.com
Две игры проиграли Инна и Ирина Махно, еще одну - Дарья Удовенко и Елизавета Сулима, сообщает официальный сайт соревнований.
Сестры Махно проиграли матч первого тура команде Польши - 1:2 (16:21, 21:17, 13:15), а затем уступили дуэту из России - 0:2 (13:21, 14:21).
В свою очередь, Удовенко и Сулима проиграли дуэту из Чехии - 0:2 (12:21, 19:21).
Женские соревнования по пляжному волейболу в рамках Европейских игр продлятся до 20 июня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter