Борец Стадник-Махиня: "Очень приятно осознавать, что стала первой украинской чемпионкой на первых Европейских играх"

Сразу после получения золотой медали Европейских игр наша борчиха Алина Стадник-Махиня поделилась с пресс-службой НОК Украины своими впечатлениями от участия на турнире в Баку и своей исторической победы.

«Слабых соперниц на этом турнире у меня не было. Все схватки были очень непростыми. Например, первый поединок в 1/8 финала был для меня очень важным, ведь как свое выступление начнешь, так его и проведешь», - считает наша новоиспеченная чемпионка.

Но Алина отметила, что самым сложным поединком стала финальная встреча, ведь соперница из Израиля, по мнению нашей спортсменки-борцы, очень сильная спортсменка.

«Тем не менее, мне удалось победить ее. Видимо, из-за того, что у меня было больше желания одержать победу. Теперь буду на трибунах болеть за своих подруг по команде и ребят-вольников, которым искренне желаю успехов и побед. Для каждого спортсмена очень важна поддержка. Сегодня я ее испытывала», - сказала украинка.

«Счастлива, что сделала почин золотым медалям для нашей команды. Кроме того, очень приятно осознавать, что стала первой украинской чемпионкой на первых Европейских играх», - добавила она.

Алина также призналась, что получила море положительных эмоций от пребывания в Баку. «Особенно впечатлила Церемония открытия Евроигр! Я никогда не была на подобных шоу. Фантастическое зрелище!», - отметила спортсменка.

Как сообщал УНИАН, Алина Стадник-Махиня стала чемпионкой Европейских игр в борьбе в весовой категории до 69 кг.