Борец Стадник-Махиня: "Очень приятно осознавать, что стала первой украинской чемпионкой на первых Европейских играх"
Украинка поделилась впечатлениями от победы на соревнованиях в Баку.
Сразу после получения золотой медали Европейских игр наша борчиха Алина Стадник-Махиня поделилась с пресс-службой НОК Украины своими впечатлениями от участия на турнире в Баку и своей исторической победы.
«Слабых соперниц на этом турнире у меня не было. Все схватки были очень непростыми. Например, первый поединок в 1/8 финала был для меня очень важным, ведь как свое выступление начнешь, так его и проведешь», - считает наша новоиспеченная чемпионка.
Но Алина отметила, что самым сложным поединком стала финальная встреча, ведь соперница из Израиля, по мнению нашей спортсменки-борцы, очень сильная спортсменка.
«Тем не менее, мне удалось победить ее. Видимо, из-за того, что у меня было больше желания одержать победу. Теперь буду на трибунах болеть за своих подруг по команде и ребят-вольников, которым искренне желаю успехов и побед. Для каждого спортсмена очень важна поддержка. Сегодня я ее испытывала», - сказала украинка.
«Счастлива, что сделала почин золотым медалям для нашей команды. Кроме того, очень приятно осознавать, что стала первой украинской чемпионкой на первых Европейских играх», - добавила она.
Алина также призналась, что получила море положительных эмоций от пребывания в Баку. «Особенно впечатлила Церемония открытия Евроигр! Я никогда не была на подобных шоу. Фантастическое зрелище!», - отметила спортсменка.
Как сообщал УНИАН, Алина Стадник-Махиня стала чемпионкой Европейских игр в борьбе в весовой категории до 69 кг.