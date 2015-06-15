Украинские гребцы остались без наград в первый день турнира Европейских игр

Украинские гребцы не завоевали медалей в стартовый день турнирf гребцов, сообщает официальный сайт соревнований.

Лидерами в этом виде программы являются гребцы из Германии и Венгрии, на счету которых по 2 золотые медали.

У мужчин в байдарке-одиночке на 1000 м. первенствовал Макс Хофф (Германия) – 3 минуты 28,205 секунды, второе место занял Фернандо Пимента (Португалия) – 3.28,421, третье - Рене Хольтен Поульсен (Дания) – 3.28,863.

В мужских байдарках-двойках победу одержали Золтан Каммерер / Тамаш Шалаи (Венгрия) – 3.11,681. Вторыми финишировали Макс Рендшмидт / Маркус Гросс (Германия) – 3.12,034, третьими Виталий Бялко / Роман Петрушенко (Белоруссия) – 3.13,584.

В каноэ-одиночке первенствовал Себастьян Брендель (Германия) – 3.50,147, опередивший Мартина Фукса (Чехия) – 3.51,10 и Аттилу Вайда (Венгрия) – 3.51,920.

В каноэ-двойке лучший результат у дуэта Андрей Богданович / Александр Богданович (Белоруссия) – 3.34,412. Вслед за ними финишировали Алексей Коровашков / Илья Первухин (Россия) – 3.34,453 и Петер Кретчмер / Михаэль Мюллер (Германия) – 3.34,982. Украинцы Дмитрий Янчук и Тарас Мищук финишировали 5-ми - 3.35.561

Наконец, в женской байдарке-четверке на дистанции 500 метров лучший результат у квартета из Венгрии – 1.32,417. На втором месте Германия – 1.33,312, на третьем - Польша – 1.33,979. Украинки Мария Кичасова, Мария Повх, Анастасия Тодорова, Инна Грищун финишировали на 6-м месте - 1:35.325.

Всего в гребле на байдарках и каноэ будут разыграны медали в 15 дисциплинах.