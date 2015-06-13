Женская сборная Украины выиграла матч Евробаскета у Румынии

В Тимишоаре (Румыния) завершился матч чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд, в котором сборная Украины встречалась с хозяйками турнира и обыграла сборную Румынии со счетом 78:71, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в заключительные 10 минут игры.

Соперницы приблизительно на равных провели первые три четверти - 19:24, 13:12, 25:20. К заключительному периоду украинки подходили с символическим перевесом в 1 очко, но в начале тайма заметно осложнили себе ситуацию. Ровно за 6 минут до конца игры преимущество румынок составляло 9 очков (58:69), но затем последовал спурт украинок и за 20 секунд до сирены счет был уже 76:69 в пользу гостей. Украинки выиграли отрезок с общим счетом 18:0.

Самым результативным игрком в составе команды-победительницы по традиции была Алина Ягупова, на счету которой 38 очков.

Таким образом, у нашей команды 1 победа при 2 поражениях и она продолжает претендовать на выход во второй этап соревнований.