Мужская сборная Украины по водному поло проиграла России в стартовом матче Европейских игр

Игра завершилась со счетом 20:7, сообщает официальный сайт соревнований.

Россияне имели явное преимущество уже в первом периоде, который завершился со счетом 5:0 в их пользу. И только при счете 6:0, на 3-й минуте второй четверти матча Николай Лещенко сумел забить первый гол украинцев.

В дальнейшем соперник продолжал наращивать свой перевес, вместе с тем, не очень внимательно играя в обороне и позволяя украинцам регулярно забивать голы. Лучшим бомбардиром нашей команды в этом матче стал Лещенко на счету которого 3 гола.

Кроме матча с россиянами, сборная Украины на групповом этапе в Баку также сыграет с командами Италии и Франции.