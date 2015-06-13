Мужская сборная Украины по водному поло проиграла России в стартовом матче Европейских игр
14:17, 13 июня 2015Спорт
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В Баку (Азербайджан) завершился матч 1-го тура соревнований по водному поло среди мужских команд, где сборная Украины проиграла команде России.
baku2015.com
Игра завершилась со счетом 20:7, сообщает официальный сайт соревнований.
Россияне имели явное преимущество уже в первом периоде, который завершился со счетом 5:0 в их пользу. И только при счете 6:0, на 3-й минуте второй четверти матча Николай Лещенко сумел забить первый гол украинцев.
В дальнейшем соперник продолжал наращивать свой перевес, вместе с тем, не очень внимательно играя в обороне и позволяя украинцам регулярно забивать голы. Лучшим бомбардиром нашей команды в этом матче стал Лещенко на счету которого 3 гола.
Кроме матча с россиянами, сборная Украины на групповом этапе в Баку также сыграет с командами Италии и Франции.
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