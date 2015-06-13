Швейцарка Спириг выиграла соревнования по триатлону Европейских игр

В Баку (Азербайджан) завершились соревнования по триатлону среди женщин, где звание чемпионки Европейских игр завоевала Никола Спириг из Швейцарии сообщает официальный сайт соревнований.

Дистанцию в плавании, велосипеде-шоссе и беге она преодолела за 2 часа, 00 минут 28 секунд.

В тройку призеров также вошли Рэйчел Кламер из Нидерландов (2:01.44) и Лиза Норден из Швеции (2:01,46).

Украинка Юлия Елистратова финишировала четвертой с результатом 2:03.11.

Таким образом, на данный момент на счету сборной Швейцарии две золотые медали из двух возможных.