Швейцарка Нефф стала первой в истории чемпионкой Европейских игр

В Баку завершился розыгрыш первого комплекта наград первых в истории Европейских игр, где в женском маунтинбайке (горный велосипед) победу одержала Йоланда Нефф из Швейцарии, сообщает официальный сайт соревнований.

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 31 минуту 5 секунд.

Тройку призеров также составили еще одна швейцарка Катрин Штирнеманн и Майя Влащовска из Польши.

Украинка Яна Беломоина, которая выиграла тестовые соревнования на этой же трассе в Баку в октябре, обогнав среди прочих Штирнеманн, на сей раз финишировала лишь 7-й с отставанием в 4 минуты и 42 секунды.