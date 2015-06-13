Швейцарка Нефф стала первой в истории чемпионкой Европейских игр
11:39, 13 июня 2015Спорт
877
Спортсменка первенствовала в маунтинбайке.
Йоланда Нефф выиграла соревнования в маунтинбайке / Reuters
В Баку завершился розыгрыш первого комплекта наград первых в истории Европейских игр, где в женском маунтинбайке (горный велосипед) победу одержала Йоланда Нефф из Швейцарии, сообщает официальный сайт соревнований.
Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 31 минуту 5 секунд.
Тройку призеров также составили еще одна швейцарка Катрин Штирнеманн и Майя Влащовска из Польши.
Украинка Яна Беломоина, которая выиграла тестовые соревнования на этой же трассе в Баку в октябре, обогнав среди прочих Штирнеманн, на сей раз финишировала лишь 7-й с отставанием в 4 минуты и 42 секунды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter