В Баку открылись Первые Европейские игры

В Баку (Азербайджан) проходит Церемония открытия Первых Европейских игр, где зажжен огонь соревнований.

Факел на Олимпийский стадион доставил двукратный чемпион Паралимпийских игр Ильхам Зякиев. Его сопровождал таэквондист Саид Гулиев.

Игры открытыми объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Главной звездой церемонии стала всемирно известная певица Леди Гага.

Как сообщал УНИАН, первые в истории Европейские игры проходят в Баку (Азербайджан) с 12 по 28 июня 2015 года. В течение соревнований будет разыграно 253 комплекта наград в 20 видах спорта. Украину представляют 243 спортсмена, которые выступают в 19 из 20 видов.