ФИФА: У России отберут ЧМ-2018, если появятся доказательства подкупа

Об этом, как пишет Sonntags Zeitung, сообщил глава комиссии по аудиту ФИФА Доменико Скала.

Вместе с тем он заверил, что если будут представлены доказательства того, что Россия и Катар получили право проводить чемпионаты мира, купив голоса, то результаты выборов будут аннулированы.

Читайте такжеСМИ: ФИФА обвинили в вымогательстве $7 миллионов взятки за право провести ЧМ-2010

«Но доказательств взяток на выборах нет», — отметил Скала.

Дело о возможных нарушениях на выборах ранее возбудила прокуратура Швейцарии.

В России считают, что проведению первенства ничего не угрожает. «У нас подписан контракт, исполком ФИФА принял решение в 2010 году, конгресс это решение поддержал. Расследование Гарсии показало, что к России никаких претензий нет с точки зрения коррупции», — сказал министр спорта Виталий Мутко.