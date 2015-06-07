Акционеры Adidas сомневаются в целесообразности дальнейшего сотрудничества с ФИФА

Как передает Deutsche Welle, причиной таких сомнений стал недавний коррупционный скандал в ФИФА.

"Adidas должен рассмотреть вопрос о целесообразности расторжения соглашения с ФИФА", - заявил один из крупнейших акционеров концерна - председатель Союза институциональных частных вкладчиков Ганс-Мартин Бульманн в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 7 июня.

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По данным Бульманна, он представляет интересы владельцев 3,2 миллионов акций стоимостью 230 млн евро.

Бульманн считает, что расторжение соглашения позволит усилить давление на ФИФА с целью реформирования этой организации. Он также отметил, что Adidas не может требовать от своих сотрудников уважения к закону, "если в то же время продолжаются деловые отношения с союзом, где, очевидно, присутствует коррупция".

На фоне этого Бульманн предположил, что глава Adidas Герберт Гайнер мог бы взять на себя ключевую роль в реформировании упомянутой организации. Согласно соглашению, он будет руководить Adidas до марта 2017 года.

Немецкий концерн уже десятилетиями принадлежит к группе крупнейших спонсоров ФИФА. Кроме Adidas, в клуб самых весомых спонсоров входят "Газпром", Visa, Nike, Coca-Cola и Hyundai.

Как известно, следственные органы США проводят антикоррупционное расследование в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ФИФА, которым вменяют причастность к многомиллионным коррупционным схемам.

Скандал стоил экс-президенту ФИФА Йозефу Блаттеру его должности. Фамилия Блаттера также фигурирует в списке лиц, против которых проводят расследование.