СМИ: ФИФА обвинили в вымогательстве $7 миллионов взятки за право провести ЧМ-2010

Экс-министр спорта Египта заявил, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер требовал взятку в обмен на голоса при выборах страны - хозяйки ЧМ-2010, передает Ukrnews24.net со ссылкой на Egyptian Streets.

Экс-министр спорта Египта Али Эль Дин Хелаль заявил, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер предлагал его стране заплатить 7 млн долларов за право провести чемпионат мира 2010 годов.

По словам Хелаля, свое требование Уорнер озвучил во время встречи в ОАЭ с представителем Футбольной ассоциации Египта. Однако тот ответил отказом. В результате заявка Египта в ходе голосования не получила ни одного голоса.

Читайте такжеBBC выяснила, куда Уорнер направил деньги ФИФА

При этом бывший министр спорта объяснил, что до скандала в ФИФА не говорил о предложении заплатить взятку, чтобы защитить Египет от возможных санкций. Ведь прямых доказательств у Хелаля не было.

Отметим, что с именем Джека Уорнера и выборами страны — хозяйки ЧМ-2010 уже связан другой скандал. Бывшего вице-президента ФИФА обвиняют в получении 10 млн долларов от ЮАР за право принять мировое футбольное первенство.

Кроме того, в СМИ звучат подобные обвинения, связанные с другими чемпионатами мира. Так, по данным журналистов, Германия могла получить право на турнир в 2006 году в обмен на обещание поставить Саудовской Аравии оружие.