Серена Уильямс выиграла 20-й турнир серии "Большого шлема" в карьере

В Париже (Франция) завершился финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором американка Серена Уильямс играла против Люси Шафаржовой из Чехии и выиграла со счетом 6:3, 6:7, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

По ходу матча Уильямс, которая ранее выиграла все 8 очных встреч у своей соперницы, имела большие проблемы. Она проиграла вторую партию и уступала в решающем третьем сете со счетом 0:2, но затем сумела собраться и выиграть шесть геймов подряд. Таже стоит отмтеить, что по ходу всего турнира Уильямс преследовали проблемы со здровьем - плохая физическая форма была обусловлена, в том числе, простудой.

После игры Уильямс отметила: "Это был сложный матч. Надо отдать должное Люси - она отличный оппонент играла агресивно, здорово. Я же нервничала, особенно в начале третьей партии. Но нашла в себе силы перевернуть ход игры".

Таким образом, Уильямс в 3-й раз в карьере выиграла Открытый чемпионат Франции и в 20-й раз - соревнование серии "Большо шлема".

В воскресенье, 7 июня, состоится мужской финал Открытого чемпионата Франции, в котором сойдутся Новак Джокович (Сербия) и Станислас Вавринка (Швейцария).