В НСК "Олимпийском" рассказали о погроме болельщиков: сломаны стулья, ворота, на поле траву вырывали с землей (фото)

«Двое ворот стоят 10 тысяч евро. Нанесены существенные повреждения стадиону, в который были вложены народные деньги. Пораженные дорожки, десять серьезных повреждений поля (фаеры жгли), сломанные стулья. Четыре стюарда были избиты. Стюарды получили травмы легкой и средней тяжести. Благо успели получить оперативную помощь медиков", - рассказал журналистам директор по общественным связям НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов.

Читайте такжеНа "Олимпийском" из-за беспорядков могут установить ограждающие сетки и решетки

По его словам, все инциденты засняты на камеры, пишет matchday.ua.

"Нам пришлось обратиться в правоохранительные органы. Надеемся, что через прессу нас услышат и доведут дело до конца. Правосудие должно восторжествовать. Со свастикой и файерами бегать по полю — нельзя, ребята", - подчеркнул Анисимов.

Также он сообщил, что один из журналистов за 200 гривен передал ультрас пиротехнику, из-за чего стадиону придется пересмотреть систему пропуска прессы.

"Но самое главное для нас — ни одно гражданское лицо из числа болельщиков не пострадало. А это хоть и утешительный, но успех для нас. За ночь мы постарались вернуть полю человеческий вид. Но из него вчера вырывали траву вместе с землей. На память, так сказать», — пзаявил Анисимов.

Как сообщал УНИАН, в финале Кубка Украины "Динамо" обыграло "Шахтер" в серии пенальти - 0:0 (5:4). Еще во ремя серии пенальти игра едва не была прервана, когда фанаты выбежали на беговые дорожки. Тем не менее арбитр игры Юрий Можаровский принял решение продолжить матч. После финального свистка фанаты массово выбежали на поле и сломали ворота, разобрав перекладину на сувениры.