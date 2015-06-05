Молодежная сборная Украины по футболу разгромила США и выиграла групповой турнир ЧМ

Матч против сборной США завершился со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Если в первом тайме этого матча преимущество украинцев было лишь теоретическим, а соперник сумел отразить все атаки, то после перерыва наша команда владела не только игровым перевесом, но и воплотила его в счет на табло. Главным героем матча стал игрок донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко, на счету которого в этой игре хет-трик - все голы в ворота американцев. Он отличился на 56-й, 74-й и 79-й минутах.

С учетом того, что в предыдущем матче со сборной Мьянмы (6:0) футболист "Шахтера" забил еще два гола, теперь на его счету 5 точных ударов и 2 результативные передачи. Коваленко, на данный момент, является лучшим бомбардиром ЧМ.

Таким образом, сборная Украины при 2 победах и 1 ничьей заняла первое место в Группе А - 7 очков. Команда впервые в своей истории вышла в плей-офф молодежного ЧМ. Ранее сборная Украины дважды участвовала в подобных соревнованиях, но оба раза ограничивалась выступлениями на групповом этапе.

В матче 1/8 финала наша команда сыграет с одним из трех обладателей 3-х мест в группах С, D или Е.

Первая игра плей-офф для сборной Украины состоится в среду, 10 июня.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футболу среди молодежных команд проходит в Новой Зеландии с 30 мая по 20 июня.