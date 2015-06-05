Вакарчук поздравил "Динамо" с победой в Кубке и Чемпионате Украины

01:14, 05 июня 2015
Спорт
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Сятослав Вакарчук поздравил киевское "Динамо" с победой в Кубке и Чемпионате Украины.

twitter.com/s_vakarchuk

Лидер Группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поздравил киевское "Динамо" с победой в финале Кубка Украины по футболу.

"Поздравляю "Динамо" с двойной победой", написал музыкант в своем Twitter.

Также он поблагодарил болельщиков "Динамо" и "Шахтера" за единство на стадионе.

Как ранее сообщал УНИАН, на столичном НСК "Олимпийский" завершился финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в серии пенальти со счетом 5:4.

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