Вакарчук поздравил "Динамо" с победой в Кубке и Чемпионате Украины
01:14, 05 июня 2015Спорт
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Сятослав Вакарчук поздравил киевское "Динамо" с победой в Кубке и Чемпионате Украины.
Вакарчук поздравил Динамо с победой / twitter.com/s_vakarchuk
Лидер Группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поздравил киевское "Динамо" с победой в финале Кубка Украины по футболу.
"Поздравляю "Динамо" с двойной победой", написал музыкант в своем Twitter.
Также он поблагодарил болельщиков "Динамо" и "Шахтера" за единство на стадионе.
Вітаю Динамо з подвійною перемогою!!!!! І дякую вболівальникам Шахтаря та Динамо за справжню єдність на Олімпійському!
— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 4 июня 2015
Как ранее сообщал УНИАН, на столичном НСК "Олимпийский" завершился финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в серии пенальти со счетом 5:4.
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