Тренер "Динамо" Ребров: Это было достойное противостояние двух равных команд

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал финальный матч Кубка Украины против "Шахтера" в эфире телеканала "Футбол 2".

"Это был важнейший матч, на который команду не было нужды как-то по особому настраивать. Команда настраивалась сама по себе, а тренерскому штабу нужно было только корректировать какие-то технические моменты. Касательно игры, то это было достойное противостояние двух равных команд. Оба соперника были достойны победы, но мы оказались чуточку удачливее. Спасибо "Шахтеру" за прекрасный матч, а свою команду могу только поблагодарить за победу", - отметил Ребров.

Также тренер добавил: "Что касается критического момента в серии пенальти, когда проигрывали 1:3, то вера в победу несомненно была. Я помню как Саша (Шовковский - УНИАН) отражал пенальти на Чемпионате мира в Германии, я помню другие ключевые моменты, когда Шовковский был героем встречи. Я верил в победу до конца".

Как сообщал УНИАН, матч финала КУ "Динамо" - "Шахтер" завершился победой киевлян в серии пенальти - 0:0 (5:4).