Президент "Динамо" Игорь Суркис: Было бы справедливо распилить Кубок и наградить обе команды

Игорь Суркис прокомментировал итог финального матча Кубка Украины по футболу с донецким "Шахтером" в эфире канала "Футбол 2".

"Этот матч - это была сплошная лотерея. Сначала мы не забили два пенальти, потом соперник. Серия пенальти - это всегда лотерея. Нельзя сказать что мы сегодня были сильнее, а они - слабее. Нет была игра двух равных команд. И этим игра меня абсолютно не удивила. Было бы справделиво распилить кубок пополам и вручить его обеим командам Естественно я счастлив что победила моя команда - это их праздник, их победа. Положили золотые медали в Кубок. Я поздравляю болельщиков и команду", - заявил Суркис.

Также президент динамовского клуба добавил: "Расслабляться нельзя, нужно готовиться к новому сезону. Сейчас чуть-чуть попраздновать и забыть этот сезон, готовиться к новому. У нас впереди самые главные испытания".

Как сообщал УНИАН, финальный матч Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" завершился победой "Динамо" в серии пенальти - 0:0 (5:4).