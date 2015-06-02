Путин считает, что дорогостоящие "легионеры" вредят российскому спорту

"В мире много примеров, когда виды спорта успешно развиваются в регионах. Вот на это надо тратить, а не ради престижа покупать иностранцев по непрозрачным и часто необоснованным ценам, - заявил Путин на заседании совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта, сообщает Русская служба ВВС.

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Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин заявил, что скандал вокруг ареста чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) в Швейцарии не имеет отношения к России.

"Не знаю. Нас это не касается", - сказал Путин.