Молодежная сборная Украины по футболу разгромила Мьянму во втором туре ЧМ

В Новой Зеландии завершился матч 2-го тура молодежного Чемпионата мира (U-20) по футболу, в котором сборна Украины встречалась с командой Мьянмы и выиграла со счетом 6:0, сообщает официальный сайт ФИФА.

Соперник на равных продержался в матче с украинцами весь первый тайм и 5 минут второй половины игры. Но, начиная с 51-й минуты, игровое преимущество желто-синих вылилось в большое количество голов.

Счет на 51-й минуте открыл Роман Яремчук, спустя три минуты Валерий Лучкевич удвоил преимущество украинцев, а спустя еще три минуты - Виктор Коваленко довел счет до крупного - 3:0 на 57-й минуте. Затем в игре наступил пауза, которую спустя 11 минут, на 68-й, прервал еще одним точным ударом Эдуард Соболь. На 71-й Артем Беседин забил 5-й гол сборной Украины в этом матча, а на 77-й Коваленко удался дубль. Он и установил окончательный счет - 6:0.

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 4 очка, она является лидером Группы А.

Матч 3-го заключительного тура группового этапа Украина - США состоится 5 июня.