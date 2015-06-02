СМИ: Генсека ФИФА поймали на переводе 10 миллионов долларов фигуранту дела о коррупции

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По словам собеседников издания, именно Вальке, считающийся ближайшим соратником главы Международной федерации футбола Йозефа Блаттера, упоминается в материалах дела как «некий высокопоставленный чиновник», который в 2008 году перевел 10 миллионов долларов со счета ФИФА на счет функционера этой организации Джека Уорнера.

Предполагается, что речь идет о взятке, которая помогла ЮАР получить право проведения ЧМ-2010 года. В число подозреваемых Вальке пока не входит.

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Жером Вальке в кратком комментарии газете заявил, что не причастен к этому переводу. Руководитель футбольной федерации ЮАР Данни Йордан, в свою очередь, сообщил, что переведенные 10 миллионов долларов были не взяткой, а вложением в развитие футбольной инфраструктуры в странах Карибского бассейна.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Швейцарии были арестованы семь высокопоставленных чиновников ФИФА, подозреваемых в участии в коррупционных схемах. В среду ФИФА временно отстранила от любой связанной с футболом деятельности 11 человек, в отношении которых ФБР, минюст и налоговое ведомство США ведут расследование.