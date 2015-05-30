Молодежная сборная Украины по футболу сыграла вничью первый матч ЧМ (видео)

11:33, 30 мая 2015
Спорт
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Игра против Новой Зеландии завершилась со счетом 0:0.

В первом матче сборная Украины не смогла одолеть хозяев ЧМ / fifa.com

В Окленде (Новая Зеландия) завершился матч 1-го тура молодежного Чемпионата мира по футболу, в котором хозяева первенства команда Новой Зеландии принимала сборную Украины и сыграла вничью - 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.

 Игра проходила в тяжелой вязкой борьбе, где ни одна из команд не имела особого преимущества. Украинцы, несмотря на 10-дневное пребывание в Новой Зеландии еще не успели до конца акклиматизироваться, а соперник, в силу низкого мастерства, не смог реализовать свои моменты.

В другом матче Группы А США - Мьянма американская команда обыграла аутсайдера квартета в упорной борьбе, со счетом 2:1.

Матчи 2-го тура Мьянма - Украина и Новая Зеландия - США состоятся 2 июня.

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