Молодежная сборная Украины по футболу сыграла вничью первый матч ЧМ (видео)
11:33, 30 мая 2015Спорт
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Игра против Новой Зеландии завершилась со счетом 0:0.
В первом матче сборная Украины не смогла одолеть хозяев ЧМ / fifa.com
В Окленде (Новая Зеландия) завершился матч 1-го тура молодежного Чемпионата мира по футболу, в котором хозяева первенства команда Новой Зеландии принимала сборную Украины и сыграла вничью - 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра проходила в тяжелой вязкой борьбе, где ни одна из команд не имела особого преимущества. Украинцы, несмотря на 10-дневное пребывание в Новой Зеландии еще не успели до конца акклиматизироваться, а соперник, в силу низкого мастерства, не смог реализовать свои моменты.
В другом матче Группы А США - Мьянма американская команда обыграла аутсайдера квартета в упорной борьбе, со счетом 2:1.
Матчи 2-го тура Мьянма - Украина и Новая Зеландия - США состоятся 2 июня.
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