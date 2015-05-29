ФИФА не смогла выбрать президента в первом туре

Нынешний президент Йозеф Блаттер получил 133 голоса при том, что для победы в первом туре было необходимо 140. Единственный конкурент Блаттера, принц Иордании Али аль-Хусейн, набрал 73 голоса, передает Би-би-си.

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Для победы во втором туре кандидату будет достаточно набрать простое большинство голосов. Букмекеры считают Йозефа Блаттера однозначным фаворитом.

Выборы проводятся на фоне крупнейшего коррупционного скандала в истории ФИФА. Американские и швейцарские правоохранительные органы расследуют дело о получении взяток высокопоставленными чиновниками организации. Некоторые из них уже задержаны.

На фоне скандала многие международные организации обратились к Йозефу Блаттеру с призывом уйти в отставку. Это требование поддержал и глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини. Однако сам Йозеф Блаттер заявил, что не может нести ответственность за проступки каждого чиновника.