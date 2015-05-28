Платини допустил выход европейских команд из соревнований под эгидой ФИФА
Европейские команды могут отказаться от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА, если Йозефа Блаттера переизберут президентом международной федерации футбола.
Такое предположение высказал президент Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, передает DW.DE. На специальном заседании, которое должно состояться в Берлине на следующей неделе на полях финала Лиги чемпионов УЕФА, будут "рассмотрены все возможности", отметил Мишель Платини сегодня в Цюрихе.
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Президент УЕФА уточнил, что он не анонсирует бойкот чемпионата мира. В качестве еще одной опции он назвал коллективный выход европейских членов исполнительного комитета ФИФА. "Если мы не выиграем это голосование, тогда мы встретимся со всеми генеральными секретарями и президентами во время финала Лиги чемпионов в Берлине. В зависимости от результатов выборов увидим, будем ли мы работать в исполнительном комитете или нет", - сказал Мишель Платини.
В свою очередь президент ФИФА Йозеф Блаттер на открытии конгресса в Цюрихе впервые появился на публике после арестов высокопоставленных чиновников организации, передает Би-би-си. "Для ФИФА наступили беспрецедентные, тяжелые времена, - заявил он в своей вступительной речи. Эти события (скандал с арестом чиновников) принесли футболу позор и унижение, необходимы изменения".
Опережая неприятные вопросы на тему коррупции в ФИФА, глава организации подчеркнул, что не может постоянно контролировать каждого. "Если кто-то хочет поступать неправильно, он постарается это скрыть", - сказал Йозеф Блаттер.