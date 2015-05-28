Платини допустил выход европейских команд из соревнований под эгидой ФИФА

Такое предположение высказал президент Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, передает DW.DE. На специальном заседании, которое должно состояться в Берлине на следующей неделе на полях финала Лиги чемпионов УЕФА, будут "рассмотрены все возможности", отметил Мишель Платини сегодня в Цюрихе.

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Президент УЕФА уточнил, что он не анонсирует бойкот чемпионата мира. В качестве еще одной опции он назвал коллективный выход европейских членов исполнительного комитета ФИФА. "Если мы не выиграем это голосование, тогда мы встретимся со всеми генеральными секретарями и президентами во время финала Лиги чемпионов в Берлине. В зависимости от результатов выборов увидим, будем ли мы работать в исполнительном комитете или нет", - сказал Мишель Платини.

В свою очередь президент ФИФА Йозеф Блаттер на открытии конгресса в Цюрихе впервые появился на публике после арестов высокопоставленных чиновников организации, передает Би-би-си. "Для ФИФА наступили беспрецедентные, тяжелые времена, - заявил он в своей вступительной речи. Эти события (скандал с арестом чиновников) принесли футболу позор и унижение, необходимы изменения".

Опережая неприятные вопросы на тему коррупции в ФИФА, глава организации подчеркнул, что не может постоянно контролировать каждого. "Если кто-то хочет поступать неправильно, он постарается это скрыть", - сказал Йозеф Блаттер.