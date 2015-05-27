Легкоатлеты Бондаренко и Мищенко выиграли Golden Spike
14:58, 27 мая 2015Спорт
411
Украинцы Богдан Бондаренко и Анна Мищенко стали победителями турнира Golden Spike. Соревнования серии IAAF World Challenge принимала Острава (Чехия).
Украинка Мищенко выиграла третий турнир подряд / vk.com
Для Мищенко победа в Остраве стала третьей подряд на турнирах серии IAAF World Challenge, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
На этот раз она преодолела 1500 метров за 4.07,09 мин. Роль пейсмейкера на дистанции исполняла Тамара Твердоступ.
Бондаренко выиграл соревнования по прыжкам в высоту с результатом 2,24 м. Следующая заказанная им высота 2,34 м, в этот вечер не покорилась. Андрей Проценко тоже показал 2,24 м, однако уступил по попыткам - он третий. Юрий Кримаренко – седьмой (2,15 м).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter