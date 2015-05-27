Легкоатлеты Бондаренко и Мищенко выиграли Golden Spike

Для Мищенко победа в Остраве стала третьей подряд на турнирах серии IAAF World Challenge, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

На этот раз она преодолела 1500 метров за 4.07,09 мин. Роль пейсмейкера на дистанции исполняла Тамара Твердоступ.

Бондаренко выиграл соревнования по прыжкам в высоту с результатом 2,24 м. Следующая заказанная им высота 2,34 м, в этот вечер не покорилась. Андрей Проценко тоже показал 2,24 м, однако уступил по попыткам - он третий. Юрий Кримаренко – седьмой (2,15 м).