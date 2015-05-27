В ФИФА разворачивается грандиозный скандал со взятками за ЧМ в России и Катаре (список арестованных)

( Продолжение истории - ФИФА обещает не переносить ЧМ в России и Катаре на фоне массовых допросов)

Как сообщает генпрокуратура Швейцарии, дело открыто по подозрению в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Чемпионат мира по футболу 2018 года должен пройти в России, а в 2022 году первенство принимает Катар.

Ранее стало известно, что федеральная полиция Швейцарии арестовала в Цюрихе шестерых чиновников ФИФА, экстрадиции которых требуют Соединенные Штаты.

Читайте такжеНа строительстве объектов ЧМ-2022 по футболу в Катаре за год погибли свыше 400 мигрантовАрестованные обвиняются в США, среди прочего, в отмывании денег, вымогательстве и мошенничестве с использованием электронных переводов. По данным генеральной прокуратуры США, обвинение чиновникам предъявлено по 47 пунктам.

Представитель минюста США заявил, что четыре чиновника ФИФА, а также еще двое, которые уже не работают в организации, признали свою вину по делу о коррупции.

Между тем министр спорта России Виталий Мутко заявил, что арестованные чиновники не имели отношения к заявочной кампании по проведению ЧМ-2018.

Русская служба BBC опубликовала список арестованных, страны, которые они представляют в ФИФА, и должности:

Джеффри Уэбб - Каймановы острова, вице-президент ФИФА, президент КОНКАКАФ

Эухенио Фигередо - Уругвай, вице-президент ФИФА

Джек Уорнер - Тринидад и Тобаго, бывший вице-президент ФИФА

Хулио Роча Лопес - Никарагуа, департамет по развитию ФИФА

Эдуардо Ли - Коста-Рика, президент местной федерации футбола

Костас Таккас - Острова Кука, атташе президента КОНКАКАФ

Рафаэль Эскивель - Венесуэла, президент местной федерации футбола

Жозе Мария Марин - Бразилия, бывший президент местной федерации футбола

Операция по задержанию прошла в одном из пятизвездочных отелей города. Расследование инициировано властями США, все арестованные могут быть экстрадированы в эту страну для проведения следственных мероприятий.

Отметим, что о серьезности дела свидетельствует тот факт, что оно находится на контроле у Генерального прокурора США Лоретты Линч и директора ФБР Джеймса Коуми. Сегодня они дадут совместную пресс-конференцию, в том числе и по вопросам ареста чиновников ФИФА.

Напомним, на пятницу, 29 мая, запланировано проведение выборовпрезидента ФИФА.