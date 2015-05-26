Маркевич: Еще не решено, кто завтра выйдет на поле - Селезнев или Калинич

Главный тренер ФК "Днепр" Мирон Маркевич заявил, что еще не решил, кто завтра выйдет на поле в составе команды - Евгений Селезнев или Никола Калинич.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая состоялась накануне финала Лиги Европы против "Севильи", передает Football.ua.

"Селезнев готовится в общей группе, правда, он пропустил некоторое время, но пока я еще не решил, кто завтра выйдет — он или Калинич", - говорит тренер.

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Маркевич отмечает, что путевка в Лигу Чемпионов действительно является стимулом не только для "Днепра", но для "Севильи".

"Севилья хорошо играет в атаке и там собраны хорошие исполнители, которые создают много моментов. Для нас это головная боль. Но у нас оборона до завтрашнего дня играла на уровне, так что главное будет нейтрализовать игроков линии атаки", - заявил тренер.